Украина получит огромную сумму от Романа Абрамовича
Новости футбола Сегодня, 12:42
Роман Абрамович
Российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,46 миллиарда фунтов, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, данную сумму бизнесмен планирует выделить из денег, полученных за продажу лондонского “Челси”. Впрочем, для передачи денег Абрамович еще должен получить разрешение Европейского союза, так как он находится под санкциями.
Напомним, что в прошлом году Абрамович продал “Челси” за 4,3 миллиарда долларов американскому консорциуму под руководством Тоддом Боули.
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