Украина подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в своем телеграм-канале.

“Совместное с Испанией и Португалией проведение ЧМ-2030 может стать ярким футбольным символом вступления Украины в Евросоюз, на что наше государство также будет претендовать в последующие годы. Матчи ЧМ-2030 в Украине, Испании и Португалии будут подчеркивать единство Европы от Лиссабона и Мадрида до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя. Это событие станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще и потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие с начала турнира мирового первенства”, - говорится в пресс-релизе.

На проведение турнира также претендуют Марокко, Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная заявка), Болгария, Румыния и Сербия (совместная заявка). Выбор места проведения состоится в 2024 году.

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