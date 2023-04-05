Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Украина все еще может принять матчи чемпионата мира-2030.

В октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Марокко также выразила намерение участвовать в проведении турнира и присоединилась к совместной заявке в марте 2023 года.

В своем выступлении на конгрессе УЕФА глава португальского правительства заявил, что Украина все еще может принять матчи.

По его словам, совместная заявка Испании, Португалии, Марокко и Украины направлена на создание единого турнира, который объединит народы Европы и Африки.