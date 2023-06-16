Украина одержала невероятную победу над Северной Македонией в отборе Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде обыграла сборную Северной Македонии со счетом 3:2.

Победу украинской национальной команде принесли голы Ильи Забарного, Ефима Конопли и Виктора Цыганкова. У хозяев голы забили Энес Барди и Элиф Элмаз.

Украина, набрав три очка, занимает четвертое место в группа С. Северная Македония с 3 очками осталась на третьем месте.

Северная Македония – Украина - 2:3 (2:0)

Голы: Барди, 31 (с пенальти) - 1:0, Элмаз, 39 - 2:0, Забарный, 62 - 2:1, Конопля, 67 - 2:2, Цыганков, 83 - 2:3

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски, Адеми (Атанасов, 64), Барди, Элмаз, Ашковски (Брдаровски, 64; Бабунски, 90), Трайковски (Дориев, 76), Несторовски (Ристовски, 65).

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко (Малиновский, 66), Мудрик (Сидорчук, 90), Степаненко, Судаков, Цыганков, Довбик (Ванат, 46).