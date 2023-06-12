Украина на 90-й минуте упустила победу над Германией

Сборная Украины в гостевом товарищеском матче сыграла вничью со сборной Германии со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Никлас Фюллькруг. На 18-й минуте счет сравнял Виктор Цыганков, а через несколько минут украинцы вышли вперед благодаря автоголу Антонио Рюдигера. На 56-й минуте Цыганков забил третий гол украинцев. В концовке матча немцев от поражения спасли голы Кая Хаверца и Йозуа Киммиха.

Германия – Украина - 3:3 (1:2)

Голы: Фюллькруг, 6 - 1:0, Цыганков, 18 - 1:1, Рюдигер, 23 (автогол) - 1:2, Цыганков, 56 - 1:3, Хаверц, 83 - 2:3, Киммих, 90 (с пенальти)

Германия: Трапп, Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек (Клостерманн, 46), Раум (Хенрихс, 71), Вольф (Хофманн, 62), Горетцка (Мусиала, 62), Киммих, Брандт (Виртц, 71), Сане, Фюллькруг (Хавертц, 46).

Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко (Соболь, 78), Ярмоленко (Малиновский, 65), Мудрик (Пихаленок, 78), Степаненко (Игнатенко, 65), Судаков, Цыганков (Зубков, 71), Довбик (Ванат, 64).