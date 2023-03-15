Украина может вернуться в число претендентов на проведение ЧМ-2030

Пресс-слжба Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на официальном сайте сообщила, что Украина может вернуться в число претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года.

“Федерации Испании и Португалии надеются, что Украинская ассоциация футбола и ее президент преодолеют трудности, с которыми они сталкиваются в данный момент, чтобы представить совместную кандидатуру от четырех стран”, - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее место Украины в совместной заявке с Испанией и Португалией заняло Марокко.

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