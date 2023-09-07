Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024
Новости футбола Сегодня, 07:03
В группе C квалификации на Чемпионат Европы есть два очевидных фаворита: Англия и Италия. Однако после первых матчей итальянцы занимают только третье место, пропустив вперед кроме англичан также Украину. Для украинской национальной сборной сентябрь будет большим испытанием, ведь после Англии команда Сергея Реброва встретится как раз с Италией.
В группе C квалификации на Чемпионат Европы есть два очевидных фаворита: Англия и Италия. Однако после первых матчей итальянцы занимают только третье место, пропустив вперед кроме англичан также Украину. Для украинской национальной сборной сентябрь будет большим испытанием, ведь после Англии команда Сергея Реброва встретится как раз с Италией.
Матч между Украиной и Англией состоится на нейтральном поле из-за войны на территории суверенной Украины: поединок будет принимать польский город Вроцлав. Стартовый свисток арбитры встречи дадут 9 сентября в 18:00 по центрально европейскому времени.
Мы подготовили для вас список каналов, которые в прямом эфире покажут этот матч в разных странах мира.
- Армения - UEFA.tv
- Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
- Беларусь - UEFA.tv
- Болгария - Diema Sport 3, Play Diema Xtra
- Грузия - UEFA.tv
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - qazsporttv.kz, Qazsport
- Кыргызстан - UEFA.tv
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - UEFA.tv
- Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport
- Таджикистан - UEFA.tv
- Туркменистан - UEFA.tv
- Украина - MEGOGO Football 1
- Узбекистан - OTT Setanta Sports
- Эстония - Viaplay Estonia
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