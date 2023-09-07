Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024

В группе C квалификации на Чемпионат Европы есть два очевидных фаворита: Англия и Италия. Однако после первых матчей итальянцы занимают только третье место, пропустив вперед кроме англичан также Украину. Для украинской национальной сборной сентябрь будет большим испытанием, ведь после Англии команда Сергея Реброва встретится как раз с Италией.

Матч между Украиной и Англией состоится на нейтральном поле из-за войны на территории суверенной Украины: поединок будет принимать польский город Вроцлав. Стартовый свисток арбитры встречи дадут 9 сентября в 18:00 по центрально европейскому времени.

Мы подготовили для вас список каналов, которые в прямом эфире покажут этот матч в разных странах мира.