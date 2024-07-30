Уход возможен? Гвардиола изменил тон в вопросе о будущем Де Брюйне

Неделю назад СМИ пестрили информацией о том, что Пеп Гвардиола «твёрдо и чётко» высказался в вопросе будущего Кевина Де Брюйне в составе Манчестер Сити, но наставник «горожан» теперь не настолько категоричный.

Теперь же испанец сравнивает полузащитника с ещё одной легендой действующих чемпионов Англии Давидом Сильвой, который летом 2020 года ушел с команды свободным агентом, и считает, что Де Брюйне может поступить также:

«Клуб известил меня о том, что у них сейчас нет предложений по нему. Я не знаю, что случится, но я хотел бы, чтобы он остался. Он был здесь ещё до момента, когда я пришел в клуб. Он играет здесь дольше всех. Это случилось, например, с Давидом и другими игроками, у него есть право решать своё будущее самостоятельно. Он сделал очень много для нас, так что он может решать сам. Информация, которой я располагаю, говорит мне, что он остаётся», – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовские клубы предлагали Де Брюйне оклад в районе 52 миллионов евро в год, но сам бельгиец отклонил эти предложения.