Уход Роналду и Месси не стоили Ла Лиге больших денег

Президент Ла Лиги заявил, что уход Роналду и Месси не стоили лиге больших денег, сообщает CNN.

Глава Ла Лиги Хавер Тебас заявил, что лига продолжает расти даже без главных звезд Криштиану Роналду и Лео Месси. Он добавил, что наоборот есть прирост в размере 10%.

По его словам, уход португальца и аргентинца не повлиял на доход Ла Лиги. Также Тебас заявил, что у лига всегда хочет иметь лучших игроков, поэтому потеря двух звезд не оказала серьезного влияния, наоборот, Ла Лига продолжает расти и развиваться. Клубы и соревнования важнее игроков, поэтому когда кто-нибудь из телевизионщиков подписывает контракт на семь лет, они не знают, кто будет играть в дальнейшем. Ла Лига выросла на 10% без Месси и Роналду.

Тебас добавил, что мир должен знать, что всегда найдутся замечательные игроки и звезды, которые будут играть в Ла Лиге. В их случае это Винисиус и Ямаль.

Напомним, что Криштиано Роналду покинул Реал в 2018 году, переехав в Ювентус. Месси, в свою очередь, перебрался в ПСЖ в 2021 году. Ходили слухи, что аргентинец может вернуться в Барсу, однако он уехал в Интер Майами.