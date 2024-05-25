Легендарный Тони Кроос трогательно попрощался с трибунами Сантьяго Бернабеу

Легендарный полузащитник Реала Мадрид Тони Кроос принял решение завершить карьеру в 34 года. Евро-2024 станет последним турнирном в карьере этого футболиста.

Перед матчем 38-го тура испанской Ла Лиги против Бетиса немецкий хавбек трогательно попрощался с трибунами Сантьяго Бернабеу.

👋INCREDIBLE scenes as Real Madrid say farewell to club legend Toni Kroos 🇩🇪 https://t.co/2A12pStBwS — Football España (@footballespana_) May 25, 2024

Кроос перешел в Реал Мадрид из Баварии летом 2014 года. За 10 лет в клубе он сыграл 463 матча, забил 28 голов и сделал 98 ассистов.

Финал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд, который состоится 1 июня, будет последним матчем для Крооса за Реал.

34-летний футболист завершал карьеру в сборной Германии еще после Евро-2020, но Юлиану Нагельсманну удалось убедить Крооса вернуться для участия в домашнем чемпионате Европы.