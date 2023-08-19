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Уго Льорис дал ответ на предложение перейти в итальянский топ-клуб

Новости футбола Сегодня, 08:30
Уго Льорис дал ответ на предложение перейти в итальянский топ-клуб Фото: Уго Льорис

Французский вратарь лондонского “Тоттенхэм Хотспур” Уго Льорис отказался перейти в римский “Лацио”, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, причиной отказа стал тот факт, что итальянский клуб предлагал французу роль второго вратаря. Льориса не устроил данный вариант, несмотря на то, что в “Тоттенхэме” на него также не рассчитывают в качестве первого номера.

36-летний Льорис выступает за “Тоттенхэм Хотспур” с лета 2012 года. Он перешел в английский клуб из французского “Лиона”. Сумма трансфера составила 12 миллионов 600 тысяч евро. Всего он провел за лондонский клуб 447 матчей во всех турнирах и пропустил 508 голов. В 151 матче он не пропускал голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Льорис с 2008 по 2022 год играл за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 145 матчей во всех турнирах и пропустил 120 голов. В 63 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Франции Льорис становился чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/2021. Также он стал серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и серебряным призером чемпионата мира в 2022 году.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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