УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Форвард забил два мяча и отдал одну голевую передачу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля” (5:2). В борьбе за награду он опередил полузащитников “Манчестер Сити” Рияда Мареза и “Интера” Хакана Чалханоглу, а также вингера “Наполи” Ирвинга Лосано.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 35 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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