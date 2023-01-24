УЕФА собирается изменить трансферные правила после трансфера Мудрика

УЕФА собирается изменить трансферные правила.

Причиной стали жалобы клубов на действия “Челси” при покупке украинца Михаила Мудрика у “Шахтера”.

Как пишет Daily Mail, лондонский клуб подозревают в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.

Все дело в том, что лондонцы разбили всю сумму трансфера, а это около 100 миллионов евро включая бонусы, на восемь лет.

По уставу ФИФА максимальная продолжительность контракта может составлять лишь пять лет.