УЕФА собирается изменить трансферные правила после трансфера Мудрика
Новости футбола Сегодня, 04:58
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
УЕФА собирается изменить трансферные правила.
Причиной стали жалобы клубов на действия “Челси” при покупке украинца Михаила Мудрика у “Шахтера”.
Как пишет Daily Mail, лондонский клуб подозревают в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.
Все дело в том, что лондонцы разбили всю сумму трансфера, а это около 100 миллионов евро включая бонусы, на восемь лет.
По уставу ФИФА максимальная продолжительность контракта может составлять лишь пять лет.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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