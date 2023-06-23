УЕФА продолжает спонсировать Россию

В России заявили, что получают деньги от УЕФА, несмотря на санкции.

В этом признался генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, РФС получает получает деньги от УЕФА, которые предназначены для развития программ.

“В настоящее время происходит пересогласование программ, и платежи по программе HatTrick продолжаются”, - сказал он.

Вначале прошлого года российский футбол столкнулся с санкциями из-за кровавой войны в Украине.