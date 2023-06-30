УЕФА принял решение об участии "Барселоны" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять “Барселону” от участия в Лиге чемпионов, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, руководство европейского футбола провело расследование дела в отношении каталонского клуба, который подозревается в выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. По итогам расследования было принято решение допустить “Барселону” к участию в главном европейском клубном турнире.

Ранее сообщалось, что “Барселона”, возможно, заплатила Негрейре 7,3 миллиона евро в период с 2001 по 2018 год.