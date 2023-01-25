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УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну

Новости футбола Сегодня, 12:32
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила о переносе матча за Суперкубок УЕФА из россии в Грецию.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 16 августа на стадионе “Георгиос Караискакис”.

Причиной переноса матча стала российское вторжение в Украину.

Лидерами по числу побед в Суперкубке УЕФА являются “Реал", “Барселона” и “Милан” (по 5). Четырежды турнир выигрывал “Ливерпуль”. Далее идут “Аякс” и “Атлетико” (по три).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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