УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила о переносе матча за Суперкубок УЕФА из россии в Грецию.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 16 августа на стадионе “Георгиос Караискакис”.

Причиной переноса матча стала российское вторжение в Украину.

Лидерами по числу побед в Суперкубке УЕФА являются “Реал", “Барселона” и “Милан” (по 5). Четырежды турнир выигрывал “Ливерпуль”. Далее идут “Аякс” и “Атлетико” (по три).

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