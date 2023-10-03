УЕФА отвергает рассмотрение реформирования еврокубков

УЕФА категорически отрицает возможное реструктурирование европейских кубков, как сообщает Calcio e Finanza.

Как ранее было сообщено, УЕФА предложила изменения в европейских клубных турнирах. Вместе с Европейской ассоциацией клубов (ЕАК) они обсуждают систему, в которой будут существовать три дивизиона, каждый из которых будет состоять из 18 команд: Суперлига, Лига Европы и Лига Претендентов.

Тем не менее, УЕФА отвергает такую информацию и заявляет, что над подобным проектом никто не работает. УЕФА твердо против так называемой Суперлиги, что хорошо документировано, и делает подобные обсуждения необоснованными и ложными.

Они выразили ожидание по поводу предстоящего формата европейских кубков, который должен дебютировать в 2024 году, в следующем сезоне. Этот формат поддерживает принцип, что результаты в национальных чемпионатах имеют ключевое значение для квалификации. Это позволит болельщикам увидеть еще более значимые европейские поединки, способствовать большей конкурентоспособности и содействовать открытой конкуренции, где каждый матч несет глубокий смысл.

Кроме того, в Испании возник еще один скандал, "Реал Мадрид" обвиняют во влиянии на судей через взятки.