УЕФА организует международный турнир в России, несмотря на санкции

УЕФА пообещал Российскому футбольному союзу помочь с организацией международного турнира в России.

Ожидается, что детский турнир пройдет в мае 2023 года.

“Договоренности о проведении турнира уже достигнуты с УЕФА. Мы все обсудили несколько месяцев назад”, – сообщили В РФС.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие юноши и девушки возрастом до 16 лет.

Примечательно, что в УЕФА с этого года действуют санкции против российского футбола. Скорее всего, они не действуют в отношении детского и юношеского футбола.