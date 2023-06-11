УЕФА определил сборную сезона Лиги чемпионов 2022/2023

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном твиттере опубликовала символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023.

В состав команды вошли семь футболистов “Манчестер Сити”, который впервые в истории стал победителем турнире.

Сборная сезона Лиги чемпионов 2022/2023 выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал").

Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Федерико Димарко ("Интер").

Полузащитники: Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").