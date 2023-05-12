УЕФА определил лучшего игрока полуфинала Лиги чемпионов

Бельгийский полузащитник “Манчестер Сити” Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В первом матче ½ финала против “Реала” (1:1) хавбек стал автором гола. В борьбе за награду бельгиец опередил вингера “Реала” Винисиуса Жуниора, полузащитников “Интера” Генриха Мхитаряна и Николо Бареллу.

В нынешнем сезоне 31-летний де Брюйне провел за “Манчестер Сити” 44 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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