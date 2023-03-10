УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник “Бенфики" Рафа Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Футболист отметился голом в ответном матче 1/8 финала против “Брюгге” (5:1). В борьбу за награду он опередил Марка Кукурелью ("Челси"), Фикайо Томори ("Милан") и Томаса Мюллера ("Бавария").

В нынешнем сезоне 29-летний Силва провел за “Бенфику” 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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