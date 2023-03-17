УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Среди них - полузащитник Каземиро из "Манчестер Юнайтед", вратарь Антонио Адан из "Спортинга", а также полузащитники Жан-Тьерри Лазар из "Юниона" и Оркун Кекчю из "Фейеноорда".

Каземиро отметился голевой передачей в матче против "Бетиса" (1:0), Адан выполнил семь сэйвов в игре против "Арсенала" (1:1, 5:3 по пен.), Лазар забил в ворота "Юниона" (3:0), а Кекчю оформил дубль в матче против "Шахтера" (7:1).

Голосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.