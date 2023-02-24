УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

Аргентинский полузащитник туринского “Ювентуса” Анхель Ди Мария признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против “Нанта” (3:0) аргентинец сделал хет-трик и принес победу своей команде. В борьбе за награду он опередил Флориана Виртца ("Байер"), Анатолия Трубина ("Шахтер") и Йосипа Юрановича ("Унион").

В нынешнем сезоне 35-летний Ди Мария провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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