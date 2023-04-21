УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Уругвайский полузащитник мадридского “Реала” Федерико Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Хавбек отметился голевой передачей в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против “Челси” (2:0). В борьбе за награду он опередил Рафаэла Леау ("Милан"), Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за “Реал” 47 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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