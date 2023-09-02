EN EN NG NG
Главная Новости УЕФА начали расследование возможных договорных матчей в квалификации Лиги Конференций

УЕФА начали расследование возможных договорных матчей в квалификации Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 15:50
УЕФА начали расследование возможных договорных матчей в квалификации Лиги Конференций Фото: официальный сайт УЕФА

Два матча первого раунда квалификации Лиги Конференции заподозрили в договорных матчах, сообщает The Athletic.

В УЕФА сообщили о подозрительных моделях ставок во время двух матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций. Один из матчей это вторая встреча Алашкерта и Арсенала Тиват, завершившегося со счета 6:1, по сумме двух матчей 7:2. Также под подозрение попал матч между латвийским РФС и Македонией GP. В ответном матче латвийцы победили 4:1, по сумме двух матчей 5:1. Подозрительные модели ставок вызвали беспокойство в УЕФА, что эти две игры могут быть договорными.

В УЕФА отметили, что такие действия могут быть совершены либо одним коллективом, либо определенными игроками, либо официальными лицами матча. Нет предположения, что все участники являются соучастниками. УЕФА удерживается от комментариев, чтобы не скомпрометировать процесс расследования. Матчи прошли 20 июля, обе команды не пробились в групповой этап Лиги Конференции.

Только один клуб из четырех ответил на запрос по поводу этой ситуации. Латвийский РФС заявил, что их клуб устанавливает самые высокие стандарты, честность – это суть футбола.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Популярные новости
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола Сегодня, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола Сегодня, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Сегодня, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол Вчера, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола Вчера, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола Вчера, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:50 УЕФА начали расследование возможных договорных матчей в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 15:24 Роналду забил 850-й гол на официальном уровне Новости футбола Сегодня, 15:01 ВИДЕО. Бавария на последних минутах победила Боруссию Гладбах Новости футбола Сегодня, 14:42 Хет-трик 18-летнего Фергюсона помог Брайтону победить Ньюкасл Новости футбола Сегодня, 14:33 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Сегодня, 14:25 Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича Новости футбола Сегодня, 13:48 Холанн бьет очередной рекорд Новости футбола Сегодня, 12:46 Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 12:27 Реал одерживает волевую победу в матче с Хетафе Новости футбола Сегодня, 12:09 Манчестер Сити громит Фулхэм, Челси неожиданно проигрывает Ноттингему
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Жирона - Лас-Пальмас 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Атлетико - Севилья 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Лион - ПСЖ 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Осасуна - Барселона 3 сентября 2023 года