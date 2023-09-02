УЕФА начали расследование возможных договорных матчей в квалификации Лиги Конференций

Два матча первого раунда квалификации Лиги Конференции заподозрили в договорных матчах, сообщает The Athletic.

В УЕФА сообщили о подозрительных моделях ставок во время двух матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций. Один из матчей это вторая встреча Алашкерта и Арсенала Тиват, завершившегося со счета 6:1, по сумме двух матчей 7:2. Также под подозрение попал матч между латвийским РФС и Македонией GP. В ответном матче латвийцы победили 4:1, по сумме двух матчей 5:1. Подозрительные модели ставок вызвали беспокойство в УЕФА, что эти две игры могут быть договорными.

В УЕФА отметили, что такие действия могут быть совершены либо одним коллективом, либо определенными игроками, либо официальными лицами матча. Нет предположения, что все участники являются соучастниками. УЕФА удерживается от комментариев, чтобы не скомпрометировать процесс расследования. Матчи прошли 20 июля, обе команды не пробились в групповой этап Лиги Конференции.

Только один клуб из четырех ответил на запрос по поводу этой ситуации. Латвийский РФС заявил, что их клуб устанавливает самые высокие стандарты, честность – это суть футбола.