УЕФА может назначить хозяевам Евро-2028 отборочный турнир

Сейчас рассматривают вариант, где сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Северной Ирландии будут играть квалификацию на Евро-2028, несмотря на то, что они могут быть хозяевами The Times.

В скором времени, 10 октября, станут известны хозяева Чемпионата Европы в 2028 году. Сообщается, что существует высокая вероятность, что ими станут Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Их конкурентом является Турция, но решила объединить заявки с Италией и подать на Чемпионат Европы-2032, поэтому на турнир в 2028 году могут отозвать кандидатуру.

Страна, являющаяся хозяином, всегда была гарантирована местом на крупных международных турнирах, включая Чемпионат Мира. Но с пятью странами-хозяйками УЕФА разработала новый план квалификации - на Евро-2028 будут два резервных места для сборных Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Северной Ирландии, если кто-нибудь из них не сможет квалифицироваться. Эти два слота займут лучшие команды среди тех, кто не пройдет отбор.

Евро-2028 будет проведен с июня по июль 2028 года.

UEFA EURO 2024 qualifying