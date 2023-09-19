EN EN NG NG
Главная Новости УЕФА может назначить хозяевам Евро-2028 отборочный турнир

УЕФА может назначить хозяевам Евро-2028 отборочный турнир

Новости футбола Сегодня, 10:05
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
УЕФА может назначить хозяевам Евро-2028 отборочный турнир Фото: УЕФА

Сейчас рассматривают вариант, где сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Северной Ирландии будут играть квалификацию на Евро-2028, несмотря на то, что они могут быть хозяевами The Times.

В скором времени, 10 октября, станут известны хозяева Чемпионата Европы в 2028 году. Сообщается, что существует высокая вероятность, что ими станут Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Их конкурентом является Турция, но решила объединить заявки с Италией и подать на Чемпионат Европы-2032, поэтому на турнир в 2028 году могут отозвать кандидатуру.

Страна, являющаяся хозяином, всегда была гарантирована местом на крупных международных турнирах, включая Чемпионат Мира. Но с пятью странами-хозяйками УЕФА разработала новый план квалификации - на Евро-2028 будут два резервных места для сборных Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Северной Ирландии, если кто-нибудь из них не сможет квалифицироваться. Эти два слота займут лучшие команды среди тех, кто не пройдет отбор.

Евро-2028 будет проведен с июня по июль 2028 года.

UEFA EURO 2024 qualifying

Связанные команды и лиги
Чемпионат Европы
Популярные новости
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола 14 сен 2023, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола 13 сен 2023, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:05 Милан - Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 12:21 Ибрагимович заявил, что готов сыграть за Милан Новости футбола Сегодня, 11:34 Кейн мог перейти в Манчестер Юнайтед в следующем году Новости футбола Сегодня, 10:41 В Челси надеются на возвращение двух полузащитников в следующий матч Новости футбола Сегодня, 10:05 УЕФА может назначить хозяевам Евро-2028 отборочный турнир Новости футбола Сегодня, 09:34 Менеджер Олимпика Марсель покинул пост Новости футбола Сегодня, 09:00 Куртуа оценил свои возможности сыграть в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 08:30 Нагельсман возглавит сборную Германии: известна его зарплата Новости футбола Сегодня, 08:00 Эмилиано Мартинес назвал главного фаворита на Золотой мяч-2023 Новости футбола Сегодня, 07:30 В Атлетико определились с судьбой Симеоне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Лилль - Олимпия Любляна 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Копенгаген 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Ланс 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Брага - Наполи 20 сентября 2023 года