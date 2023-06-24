УЕФА и “Ювентус” начали переговоры по делу о финансовых махинациях клуба.

Делегация руководителей и юристов итальянского клуба на днях побывала в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

По данным источника, “Ювентус” готов принять отстранение от еврокубков на сезон 2023/2024, чтобы решить эту проблему.

Напомним, что после лишения очков в чемпионате Италии “Ювентус” смог пробиться лишь в Лигу конференций 2023/2024.