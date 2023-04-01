УЕФА готов помочь "Ювентусу", если клуб откажется от идеи создания Суперлиги

Только три европейских футбольных клуба открыто поддерживают идею создания Суперлиги - "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Как известно, в отношении туринского клуба идет активное расследование в Италии, за что с команды сняли 15 очков.

После более тщательного рассмотрения возможных нарушений в области выплат зарплат наказание может стать более жестким.

В то же время в УЕФА выразили готовность помочь "Ювентусу" в процессе расследования, если клуб публично откажется от планов по созданию Суперлиги.