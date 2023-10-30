Удивительный рекорд. Холаннду требуется 64 минуты на гол в АПЛ
Новости футбола 30 окт 2023, 13:44
Удивительный рекорд. Холаннду требуется 64 минуты на гол в АПЛ
Нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду потребовалось 64 минуты на гол в АПЛ, как сообщает Opta.
Во вчерашнем матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити норвежский нападающий оформил дубль, и его команда победила со счетом 3:0.
Благодаря этому голу, общее количество результативных действий в 45 матчах в АПЛ достигло отметки в 47 голов и десяти ассистов. 23-летнему норвежцу для одного результативного действия в АПЛ потребовалось 64 минуты. Это лучший показатель в истории турнира среди игроков, проведших более 40 матчей:
- 64 минуты - Эрлинг Холанд
- 86 минут - Тьерри Анри
- 86 минут - Серхио Агуэро
- 93 минуты - Мохамед Салах
- 102 минуты - Робин ван Перси
Напомним, что Эрлинг прокомментировал матч между МЮ и Ман Сити.
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