Удивительный рекорд. Холаннду требуется 64 минуты на гол в АПЛ

64 - Erling Haaland scores or assists every 64 minutes on average in the Premier League, the best rate of any player with at least 40 appearances:



64 - Erling Haaland

86 - Thierry Henry

86 - Sergio Agüero

93 - Mohamed Salah

102 - Robin van Persie



