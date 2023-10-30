Удивительный рекорд. Холаннду требуется 64 минуты на гол в АПЛ

Нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду потребовалось 64 минуты на гол в АПЛ, как сообщает Opta.

Во вчерашнем матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити норвежский нападающий оформил дубль, и его команда победила со счетом 3:0.

Благодаря этому голу, общее количество результативных действий в 45 матчах в АПЛ достигло отметки в 47 голов и десяти ассистов. 23-летнему норвежцу для одного результативного действия в АПЛ потребовалось 64 минуты. Это лучший показатель в истории турнира среди игроков, проведших более 40 матчей:

64 минуты - Эрлинг Холанд

86 минут - Тьерри Анри

86 минут - Серхио Агуэро

93 минуты - Мохамед Салах

102 минуты - Робин ван Перси

64 - Erling Haaland scores or assists every 64 minutes on average in the Premier League, the best rate of any player with at least 40 appearances:



64 - Erling Haaland

86 - Thierry Henry

86 - Sergio Agüero

93 - Mohamed Salah

102 - Robin van Persie



Cheat-code. pic.twitter.com/bIfPfLXyEA — OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2023

Напомним, что Эрлинг прокомментировал матч между МЮ и Ман Сити.