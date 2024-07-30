Удар по репутации. Проведение триатлона на Олимпиаде-2024 под угрозой

Сегодня утром на Олимпиаде-2024 в Париже должны были состояться мужские соревнования по триатлону, но организаторы отложили их на завтра из-за слишком плохого качестве воды в речке Сена, которая протекает через центр столицы Франции.

Однако, согласно последней информации, соревнования по триатлону и вовсе могут не состоятся на этой Олимпиаде. Если качество воды к завтрашнему утру не улучшится, вместо триатлона спортсмены будут соревноваться в дуатлоне: бег + езда на велосипедах, без плавания.

“Организаторы говорят, что не будут подвергать спортсменов риску. Это будет просто бег и езда на велосипеде. Эти спортсмены три года готовились к триатлону, но в итоге могут оказаться в дуатлоне", – говорит кореспондент talkSPORT.

Известно, что главной проблемой является слишком высокое содержание в воде вредоносной бактерии E.Coli.

Ранее Париж потратил порядка полутора миллиарда евро, чтобы очистить Сену. Однако ливень, который шел в Париже в день открытия и первый соревновательный день усугубил ситуацию.

Как правило, дуатлон состоит из 40-километровой гонки на велосипеде и 10-километрового забега.

С полным расписанием всех медальных соревнований на Олимпиаде-2024 сегодняшнего дня вы можете ознакомиться на Dailysports.