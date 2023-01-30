Удаление за 13 минут: Верратти отметился новой скандальной выходкой

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и “Реймсом” (1:1) хавбек парижан Марко Верратти получил красную карточку спустя 13 минут после выхода на поле.

Итальянца удалили на 59-й минуте за подкат прямой ногой против японца Дзюня Ито.

Интересно, что Верратти вышел на поле после перерыва, заменив Витинью.

К моменту выхода итальянца на поле его команда вела в счете 1:0, но пропустила решающий мяч уже в компенсированное арбитром время.