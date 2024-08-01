Участник Лиги Европы составляет контракты с лидерами команды с помощью… ChatGPT

Технология искусственного интеллекта медленно, но верно становится неотъемлемой частью нашей жизни. Футбол не является исключением, даже для участников еврокубков.

Так, во втором квалификационном раунде Лиги Европы с австрийским Рапидом сражается обладатель Кубка Польши и команда местного второго дивизиона – Висла Краков. «Белая звезда» под натиском конкурентов старалась продлить контракт со своим лидером Анхелем Родадо, и ей это таки удалось.

Но весьма интересны кулисы составления контракта, которые раскрыл президент краковского клуба Ярослав Крулевски. Он не стал ничего скрывать и рассказал, что контракт составлялся с помощью Chat GPT:

«Контракт был составлен в такой способ, что вместе с Анхелем и его агентом опирались на старый контракт и просто вместе его изменяли. Что самое плохое, так это то, что когда Родадо позировал для фотографов, мы генерировали новые и новые пункты. Конечно, это всё делается в двух языках: на английском и польском, конечно, это всё читали юристы. Мы генерировали новые пункты с помощью искусственного интеллекта. Часть контракта Анхеля была сгенерирована с помощью ChatGPT-4», – рассказал Крулевски в интервью Kanał Sportowy.

Первый матч с Рапидом, который прошел в Кракове, Висла проиграла со счётом 1:2. В случае вылета от австрийской команды поляки продолжат свой путь в Лиге конференций, где сыграют с сильнейшей командой пары Брондбю – Ллапи.