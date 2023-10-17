Убийство шведских фанатов. Полиция задержала стрелка

17 октября был арестован человек, который застрелил двух шведских болельщиков.

В момент задержания у него было обнаружено оружие, с помощью которого он совершал выстрелы. Полная идентификация подозреваемого потребует времени, но Федеральная прокуратура подтвердила, что задержанный действительно является человеком, который убил шведских болельщиков.

Согласно информации от RTBF, преступник получил ранение в грудь во время операции по его задержанию.

Ранее в столице Бельгии был объявлен четвертый уровень тревоги, а по остальной части страны — третий уровень. В связи с проводимыми полицией расследованиями, транспортное движение в некоторых районах Бельгии было ограничено.

Напомним, 16 октября в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы между Бельгией и Швецией были застрелены два шведских болельщика. Игра была остановлена после первого тайма и не возобновилась. На момент перерыва команды обменялись голами – счет был 1:1.