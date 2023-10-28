У звезды Челси и сборной Аргентины родился второй ребенок

Полузащитник Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандес похвастался на своей странице вInstagramфотографией своего новорожденного сына. Футболист опубликовал фото с дочерью и младенцем подписав фото «Бенджамин Фернандес, 26.10.23. Я люблю тебя вечно».

Для Фернандеса и его жены Валентины Сервантес это уже второй ребенок. Впервые они стали родителями в 2020 году, когда у них появилась дочь Оливия.

Энцо Фернандесу и его жене за последние три года пришлось довольно много раз менять место жительство. В 2020 году он играл в Ривер Плейт, после чего год выступал на правах аренды в Дефенса и Хустисия, а еще через год перебрался в Португалию, в Бенфику, которая выкупила его контракт за €44,3 млн. Но и там аргентинец играл недолго, ведь уже через полгода он перешел в Челси за €121 млн.

За лондонский клуб Фернандес провел уже 31 матч, в которых забил два гола и столько же отдал результативных передач. Также полузащитник выступает за национальную сборную с 2022 года и в составе Аргентины становился Чемпионом мира в прошлом году и получил титул Лучшего молодого игрока.