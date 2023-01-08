У Зидана были предложения от топ-сборных

Известный французский тренер Зинедин Зидан не принял предложения возглавить ряд сборных.

По информации Daily Mail, звездному специалисту предлагали работу с командами Бразилии, Португалии и США.

Источник заверяет, что Зидан не хочет работать ни с одной из сборных, кроме французской.

Напомним, что тренер остается без работы с лета 2021 года, когда он покинул “Реал”.