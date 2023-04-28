У "Тоттенхэма" возникли проблемы с назначением Нагельсманна

Лондонский “Тоттенхэм” столкнулся с проблемами при назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английскому клубу нужно выплатить компенсацию “Баварии”, так как у специалиста до сих пор действует контракт с мюнхенцами. Кроме того, тренеру нужно платить большую зарплату. В данный момент баварцы продолжают платить ему 12 миллионов евро в год.

Напомним, что “Тоттенхэм” в нынешнем сезоне уволил двух главных тренеров. Сначала был отправлен в отставку Антонио Конте, а менее чем через месяц “шпоры” расстались с его преемником Кристианом Стеллини.

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