У сборной Украины две потери перед матчами отбора Евро-2024

14 июня прошла последняя тренировка национальной сборной Украины в немецком Бремене.

Она проводилась в рамках подготовки к следующему матчу квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии, который состоится уже завтра.

В занятиях приняли участие 25 игроков. Отсутствовали лишь Валерий Бондарь и Александр Пихаленок. У первого есть повреждение приводной мышцы, а у второго - проблемы со ступней.

Уже точно известно, что оба футболиста не смогут помочь сборной Украины в июньских поединках.