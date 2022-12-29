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У Роналду нет предложений от клубов, участвующих в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду не получал предложение от клуба, участвующего в Лиге чемпионов. Арабский журналист Мохаммед Аль-Кааби, который ранее написал о поступившем предложенгии, опроверг свою же информацию.

По его новым данным, португалец по-прежнему надеется на предложение от европейского клуба. Поэтому форвард пока что не подписал контракт с “Аль-Наср”.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре со скандалом покинул “Манчестер Юнайтед” и теперь является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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