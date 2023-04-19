У Роналду голевая засуха в "Аль-Насре"
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Аль-Насра
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду остается без результативных действий уже в двух матчах подряд.
Вчера команда португальца потерпела поражение от основного соперника “Аль-Хиляля” со счетом 0:2.
В последних двух играх чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” набрал лишь одно очко, а Роналду не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.
До этого на счету португальца было семь мячей в четырех иг эрах клуб и за сборную.
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