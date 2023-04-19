У Роналду голевая засуха в "Аль-Насре"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду остается без результативных действий уже в двух матчах подряд.

Вчера команда португальца потерпела поражение от основного соперника “Аль-Хиляля” со счетом 0:2.

В последних двух играх чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” набрал лишь одно очко, а Роналду не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

До этого на счету португальца было семь мячей в четырех иг эрах клуб и за сборную.