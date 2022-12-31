У Роналду были и другие выгодные предложения от клубов МЛС

Новичок “Аль-Нассра” Криштиану Роналду имел предложения от клубов МЛС до перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман, в услугах португальца были заинтересованы сразу несколько американских клубов.

Более того, “Канзас Сити” готов был предложить условия, которые Роналду получил в Саудовской Аравии.

Напомним, что португалец подписал контракт с арабским клубом сроком на 2,5 года с зарплатой около € 500 млн за сезон.