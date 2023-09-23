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У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах за Аль-Наср

Новости футбола Сегодня, 02:43
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах

В рамках седьмого тура Премьер-лиги Саудовской Аравии Аль-Наср принимал в гостях Аль-ахли из Джиды, в том матче Криштиано Роналдо оформил дубль.

Уже на четвертой минуте португальский форвард получил пас от Садио Мане и смог реализовать эту передачу и открыть счет, а уже на 52-й минуте он забил четвертый гол своей команды пробив из-за пределов штрафной площадки. Дубль португальца позволил его команде одержать победу со счетом 4:3.

Эти голы стали восьмым и девятым для Криштиану за последние семь игр за Аль-Наср. Помимо голов Криштиану также отдал пять ассистов на партнеров, что в сумме дает ему 14 результативных действий по системе «гол+пас» в последних семи играх за аравийский клуб.

На данный момент португальский нападающий лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги Саудовской Аравии, имея в своем активе десять голов и четыре голевые передачи. Ближайшие преследователи отстают от него на три гола.

После семи туров Аль-Наср занимает пятую строчку турнирной таблицы имея в своем активе пять побед и два поражения. Отставание от зоны Лиги чемпионов АФК на два очка.

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