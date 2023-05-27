У "Ромы" серьезная потеря перед финалом Лиги Европы

Тренер “Ромы” Жозе Моуриньо признался, что не сможет рассчитывать на нападающего Пауло Дибалу в финале Лиги Европы с "Севильей" 31 мая.

Португальский наставник отметил, что скорее всего Дибала не сможет играть на финальном матче, но если он хотя бы сможет присутствовать на скамейке запасных и войти в игру на 15-20 минут, то это будет огромным успехом.

В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинец провел 24 матча, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, что римская команда в прошлом сезоне выиграла в финале Лиги конференций у "Фейеноорда".