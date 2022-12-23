У "Реала" трудности с продажей звездного футболиста

Форвард “Реал” Эден Азар останется в мадридском клубе как минимум до конца сезона.

Как сообщает OK Diario, по 31-летнему бельгийцу не поступило ни одного предложения.

Кроме того, у “Реала” не было предложений по аренде игрока, контракт которого истекает летом 2024 года.

Отметим, что в этом сезоне на счету Азара 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.