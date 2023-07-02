У "Реала" плохие новости для Мбаппе

Надежды мадридского "Реала" на подписание нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе постепенно угасают.

Как известно, форвард мог покинуть свой клуб этим летом, так как в клубе узнали о его нежелании продлевать контракт.

"Реал" считался главным претендентом на 24-летнего нападающего, но, по всей видимости, в ближайшее время трансфер не состоится.

По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, боссы “сливочных” уже примирились с тем, что приобретение Мбаппе стало невозможным.