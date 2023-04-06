У президента "Монцы" Берлускони диагностировали рак

86-летний экс-премьер-министр Италии и нынешний президент клуба "Монца" Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Как пишет Il Corriere della Sera, в данный момент он проходит интенсивную терапию в клинике Милана.

Напомним, что долгое время Берлускони был президентом “Милана”.

В годы его “правления” миланский клуб выиграл несколько титулов Лиги чемпионов.

Что касается "Монцы", то сейчас новичок Серии А занимает тринадцатое место в турнирной таблице.