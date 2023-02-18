У президента клуба УПЛ нашли российский паспорт
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: открытые источники
Президент клуба УПЛ “Колос” Ковалевка Андрей Засуха имеет паспорт гражданина России.
Об этом сообщил журналист Константин Андриюк.
В социальной сети он опубилковал скан-копии документов владельца клуба. На них видно, что паспорт гражданина РФ у функционера активный по сей день.
Интересно, что Засуха - председатель Киевской областной ассоциации футбола и член исполкома УАФ.
“Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?” - задается вопросом журналист.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 09:38 "Арсенал" вырвал победу в матче АПЛ благодаря двум голам на 90+ минуте
Новости футбола Вчера, 15:15 Моуринью может возглавить ПСЖ
Новости футбола Вчера, 12:15 Роналду помог "Аль-Насру" победить в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола 16 фев 2023, 17:13 Ничья "Барсы" и "МЮ", победа "Шахтера", поражение "Ромы": результаты Лиги Европы 16 февраля
Новости футбола 16 фев 2023, 14:42 "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в результативную ничью
Новости футбола 15 фев 2023, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:00 У президента клуба УПЛ нашли российский паспорт Новости футбола Сегодня, 09:38 "Арсенал" вырвал победу в матче АПЛ благодаря двум голам на 90+ минуте Новости футбола Сегодня, 09:38 Наставник “Жироны” оценил дебютный гол украинца Цыганкова Новости футбола Сегодня, 09:00 Спаллетти высказался о травме главного бомбардира "Наполи" Новости футбола Сегодня, 07:51 "Боруссия" представила новую форму: выручку передадут на помощь Турции (фото) Новости футбола Сегодня, 07:42 Лидер "Наполи" Осимхен получил травму Новости футбола Сегодня, 07:18 Марсело хочет досрочно покинуть "Олимпиакос" Новости футбола Сегодня, 07:00 Один из самых богатых бизнесменов Великобритании хочет купить "МЮ" Новости футбола Сегодня, 06:54 "Барселону" могут исключить из еврокубков Новости футбола Сегодня, 06:40 Шевченко собирается вернуться к тренерской работе
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Монца - Милан 18 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер - Удинезе 18 февраля 2023 года Футбол 19 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Лестер 19 февраля 2023 года Футбол 19 фев 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Вест Хэм 19 февраля 2023 года Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Торино - Кремонезе 20 февраля 2023 года Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Хетафе - Валенсия 20 февраля 2023 года