У президента клуба УПЛ нашли российский паспорт

Президент клуба УПЛ “Колос” Ковалевка Андрей Засуха имеет паспорт гражданина России.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк.

В социальной сети он опубилковал скан-копии документов владельца клуба. На них видно, что паспорт гражданина РФ у функционера активный по сей день.

Интересно, что Засуха - председатель Киевской областной ассоциации футбола и член исполкома УАФ.

“Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области?” - задается вопросом журналист.