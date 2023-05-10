У отца Холанда произошел конфликт с фанатами "Реала"

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" у отца Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанда произошел конфликт с фанатами испанского клуба.

По сообщению Instant Foot, Холанд-старший начал бросать еду в сторону местных болельщиков после того, как те стали оскорблять его и провоцировать.

В ситуацию вмешался персонал стадиона, после чего отца футболиста вывели за пределы арены.

Сам матч завершился со счетом 1:1, а ответная встреча европейских грандов пройдет 17 мая на английском поле.