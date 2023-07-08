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У нового клуба Месси большие проблемы

Новости футбола Сегодня, 06:00
У нового клуба Месси большие проблемы Фото: твиттер Интер Майами

"Интер Майами" из американской лиги МЛС столкнулся с трудностями, связанными с оформлением контрактов со звездными новичками.

Как пишет источник, в клубе пытаются разобраться с ограничениями по зарплате, установленными МЛС.

По данным СМИ, эти ограничения серьезно нарушают планы клуба.

Если вопрос не удастся решить, то “Интер Майами” не сможет подписать контракт с легендарным аргентинцем Лионелем Месси и другими звездами клуб должен учитывать, что предел зарплаты составляет около €6,5 млн. По правилам лиги, лишь три игрока клуба могут получать заработную плату, превышающую этот лимит.

В "Интере Майами" уже есть на данный момент два игрока, чьи зарплаты выходят за рамки установленного лимита. Это венесуэльский форвард Хосеф Мартинес и мексиканский полузащитник Родольфо Писарро.

Сейчас у клуба есть проблемы при регистрации Серхио Бускетса. В связи с этим, под вопросом оказались трансферы Жорди Альбы, Серхио Рамоса и Андреса Иньесты.

Выход из ситуации один – клубу придется расторгнуть контракты с Мартинесом и Писарро либо убедить этих игроков согласиться на значительное снижение зарплаты.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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