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"У него сексуальное тело". Гвардиола неожиданно высказался об игроке "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола сделал неожиданный комплимент полузащитнику Кэлвину Филлипсу, которого он ранее критиковал за лишний вес.

"У него идеальное тело, такое сексуальное. Посмотрим, будет ли он готов сыграть в выходные. В первой части сезона он восстанавливался после травмы, чтобы поехать на чемпионат мира. Кэлвин сделал все, чтобы оказаться там.

Родри не может играть в каждом матче. Поэтому нам важно, чтобы Филлипс вернулся как можно скорее. Я рад, что вчера он хорошо тренировался", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

27-летний Филлипс перешел в “Манчестер Сити” летом 2022 года из “Лидса" за 49 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за “горожан” три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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