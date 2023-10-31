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У него плохой английский. Фаулер назвал преемника Клоппа

Новости футбола Вчера, 17:00
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
У него плохой английский. Фаулер назвал преемника Клоппа У него плохой английский. Фаулер назвал преемника Клоппа

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что в будущем Унаи Эмери подошел бы «красным».

«Самый большой комплимент, который я могу сделать Унаи Эмери – я думаю, что он один из немногих тренеров, способных заменить Клоппа в «Ливерпуле». Но, прежде чем лорды и леди Мидлендса и Энфилда разозлятся: я не утверждаю, что Эмери собирается переехать из Бирмингема в Мерсисайд или что Клопп, возможно, хочет уйти.

Я уже был большим поклонником Эмери, когда «Арсенал» пригласил его на смену Арсену Венгеру. На «Эмирейтс» все получилось не так, как я ожидал, и я по-прежнему считаю, что во многом это было связано с элементарным неуважением, проявленным к Эмери просто потому, что он владел английским не так хорошо, как члены королевской семьи. В «Астон Вилле» он показывает, что футбол действительно универсален», – сказал Робби Фаулер в эфире HITC.

Унаи Эмери хорошо работает с «Астон Виллой», которую поднял в Лигу конференций, хотя до его прихода бирмингемцы находились около зоны вылета. В нынешнем сезоне «вилланы» будут бороться за место в топ-4. Когда Унаи Эмери работал в «Арсенале», то баскского тренера критиковали за плохой уровень английского и жуткий акцент.

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